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Генштаб про ситуацію на фронті: ЗСУ тримають під вогнем росіян та виснажують їх потенціал

Ілюстративне фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Ситуація вздовж всієї лінії зіткнення залишається складною. Однак Сили оборони контролюють її.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

За даними Генштабу, з початку доби кількість бойових зіткнень збільшилась до 71.

"Захисники України тримають ворога під жорстким вогневим контролем та виснажують його наступальний потенціал. На деяких ділянках наші воїни здійснюють заходи для покращення тактичного положення", - сказано у повідомленні.

Ситуація на фронтах

На Харківському напрямку російські загарбники сьогодні вже 10 разів здійснювали штурмові дії з метою захоплення наших оборонних рубежів. Бої досі тривають поблизу Вовчанська, Тихого, Стариці та Нескучного. В районі населеного пункту Приколотне ворог вдарив чотирма КАБами. Ситуація контрольована.

На Куп’янському напрямку агресор наростив кількість штурмових дій до 11. Активно застосовує авіацію. Так, в районі Стальмахівки було скинуто чотири КАБи та ще один по місту Куп’янськ. Поблизу Райгородки ворог наносить ураження некерованими авіаційними ракетами. На деяких ділянках українські захисники проводять активні дії у відповідь.

На Лиманському напрямку крім Торського, противник атакував Сили оборони в районі Терн та Серебрянського лісництва. Три штурмові дії наші воїни відбили, одна ще триває.

На Сіверському напрямку ворог активізувався неподалік Білогорівки та Верхньокам’янського. Тут зафіксовано чотири боєзіткнення, два з них ще триває.

На Краматорському напрямку окупанти наростили кількість штурмових дій до семи. Окрім Кліщіївки, ворог намагався прорвати нашу оборону біля Нового, Іванівського та Андріївки. Сили оборони рішуче тримають рубежі.

На Покровському напрямку обстановка залишається гарячою. Тут кількість боєзіткнень зросла до 18. Додались ворожі штурми в районах Уманського та Водяного. 12 атак агресора українські воїни успішно відбили, ще шість тривають.

На Курахівському напрямку підрозділи Сил оборони відбили сім штурмових дій російських окупантів. В районі Побєди ворог наніс ураження двома КАБами. На даному напрямку триває ще два боєзіткнення.

На Придніпровському напрямку, на плацдармах на лівому березі Дніпра, зазнали невдачі п’ять спроб ворога відтіснити наші підрозділи в районі Кринок.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський розповів, що українські військові у суботу, 25 травня, знищили російський літак Су-25 у Донецькій області. Це вже 8 російський літак, знищений у травні цього року.

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