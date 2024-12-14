Генштаб про ситуацію на фронті: від початку доби вже 190 боїв

Станом на 22:00, 13 грудня, на фронті від початку доби відбулося 190 бойових зіткнень. Сили оборони України продовжують стримувати натиск окупаційних військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірній звіт Генштабу ЗСУ.

Російські обстріли

Протягом доби країна-агресор завдала двох ракетних ударів, використавши 102 ракети, 31 авіаудар, скинувши при цьому 43 КАБи. Окрім того, загарбники задіяли для ударів 376 дронів-камікадзе та здійснили майже 2500 обстрілів по позиціях українських військ і населених пунктах.

Ситуація на фронтах

У Генштабі зазначили, що ситуация на Покровському і Времівському напрямках залишається напруженою, оскільки там ворог зосереджує основні наступальні зусилля. Окрім того, сьогодні росіяни активно атакують на Лиманському та Курахівському напрямках. Детальніше далі.

Зокрема, на Харківському напрямку російські терористи один раз атакували позиції наших підрозділів в районі Вовчанська. Бій ще триває. КАБами ворог завдав авіаударів по Гранову та Вовчанських Хуторах.

Десять разів ворог атакував на Куп’янському напрямку, поблизу Колісниківки, Богуславки, Загризового та Лозової. Два бої ще тривають. Крім того противник завдав авіаударів по Новій Кругляківці та Богуславці.

На Лиманському напрямку за сьогодні російські війська 24 рази атакували українських захисників в районах населених пунктів Греківка, Надія, Зелений Гай, Шийківка, Макіївка, Терни, Зарічне, Торське, Діброва, Григорівка та у напрямку Чернещини. Точиться один бій. Серебрянський ліс та Сергіївка були атаковані НАРами.

Один штурм противника відбили наші оборонці в районі Білогорівки на Сіверському напрямку. Потивник скинув КАБ на Сіверськ.

П’ять атак загарбників відбили українські підрозділи на Краматорському напрямку, противник намагався просунутись вперед в районі Часового Яру.

В Торецьку та в районі Диліївки ворог дев’ять разів намагався покращити своє положення на Торецькому напрямку, сім атак відбиті Силами оборони, ще дві - тривають. На Кримське ворог скинув два КАБи.

На Покровському напрямку впродовж цієї доби агресор 56 разів атакував наші позиції в районах населених пунктів Миролюбівка, Лисівка, Промінь, Даченське, Шевченко, Новий Труд, Зелене, Піщане та Пушкіне. Десять боєзіткнень досі тривають.

"За попередніми підрахунками, сьогодні окупанти на Покровському напрямку втратили 306 військовослужбовців вбитими та пораненими. Наші воїни знищили дві одиниці автомобільної техніки окупантів. Також українські захисники завдали значних пошкоджень ворожому танку", - йдеться у повідомленні.

На Курахівському напрямку на цей час доби зафіксовано 26 ворожих атак. Шість з них продовжуються. В основному бої тривають в районах Старих Тернів, Сонцівки, Зорі, Курахового, Дальнього, Дачного, Ганнівки та Успенівки.

Тридцять чотири рази противник сьогодні штурмував передній край нашої оборони в районах населених пунктів Трудове, Веселий Гай, Костянтинопільське, Сухі Яли, Благодатне, Сторожеве, Нескучне на Времівському напрямку, десять атак продовжуються. Крім того ворог завдав авіаударів по Великій Новосілці та Зеленому Полю.

Двічі безрезультатно противник атакував позиції українських захисників на Придніпровському напрямку.

Крім того, Сили оборони України продовжують ведення операції в Курській області, де наші війська відбили 19 атак противника, ще три бойових зіткнення триває.

"Сьогодні за ефективну бойову роботу відзначаємо воїнів 3-ої бригади оперативного призначення Національної Гвардії України, 406-ої окремої артилерійської бригади ім. генерала-хорунжого Олексія Алмазова, 38-ої окремої бригади морської піхоти, 68-ої окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, 14-ої бригади оперативного призначення, 425-го окремого штурмового батальйону, які впевнено тримають рубежі та завдають ворогу відчутних втрат", - резюмували у Генштабі.