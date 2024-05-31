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Генштаб: РФ активізувалася на Харківському напрямку, але це не найважча ділянка

Україна, П'ятниця 31 травня 2024 14:36
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Генштаб: РФ активізувалася на Харківському напрямку, але це не найважча ділянка Фото: окупанти активізувалися на Харківському напрямку (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська активізувалися на Харківському напрямку, але найважчі бої - на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

Як зазначає Генштаб, зафіксовано два бойові зіткнення на Харківському напрямку. З району Бєлгорода ворожі війська били двома керованими авіабомбами по Стариці та шістьма по Вовчанську.

На Куп’янському напрямку відбито чотири штурмові дії противника неподалік Синьківки, Берестового та Макіївки. Ще дві атаки продовжуються біля Петропавлівки та Новоєгорівки.

На Лиманському напрямку російські загарбники намагалися покращити положення неподалік Діброви. Сили оборони завадили цьому. Водночас російські війська завдали трьох ударів керованими авіаційними бомбами.

На Сіверському напрямку кількість бойових зіткнень збільшилась до п’яти. Ворог успіху не має.

На Покровському напрямку російські окупанти здійснили 16 атак. Сім атак окупантів відбито в районах Калинового, Новоселівки Першої та Нетайлового. Ще дев’ять тривають поблизу Новоолександрівки, Сокола, Прогресу та Невельського.

Три рази з початку доби росіяни вдавалися до штурмових дій на Курахівському напрямку.

На Придніпровському напрямку, в районі плацдарму на лівобережжі Дніпра, окупанти двічі атакували в районі Кринок.

Наступ Росії у Харківській області

З 10 травня російська армія продовжує наступ на півночі Харківської області. Раніше Генштаб заявляв, що окупантів вдалося зупинити на Харківському напрямку, а росіяни зав'язли у вуличних бої у Вовчанську.

При цьому президент Володимир Зеленський зазначав, що втрати ворога на цьому напрямку складають 8 до 1.

Також, за словами, Росія збирає ще одне угрупування військ за 90 кілометрів на північний захід від Харкова.

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