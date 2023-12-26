Генштаб погодився на демобілізацію військових, але є умови, - Залужний

"З Міноборони ми погодилися на демобілізацію військових через 36 місяців, але за певних умов", - заявив Головнокомандувач.

За його словами, перший фактор це те, що не буде загострень на фронті, і друге - що цих людей через 36 місяців буде ким замінити.

"Я чітко розумію, що наші бійці зараз на фронті у надскладних і дуже важких умовах роблять свою справу, завдяки якій ми можемо зараз з вами спокійно спілкуватися. Звісно, мені б хотілося, щоб люди, які йдуть до війська, і особливо ті, які вже служать, чітко розуміли, скільки їм необхідно буде воювати", - сказав Залужний.

Мобілізація в Україні

На підсумковій прес-конференції президент Володимир Зеленський казав, що Генштаб просить додатково мобілізувати 450-500 тисяч осіб. За його словами, для цього має бути комплексний план, який у тому числі торкнеться питань тих, хто воює майже два роки без перепочинку.

Напередодні Кабінет міністрів вніс до Ради великий законопроект щодо мобілізації. Пропонується знизити віковий поріг з 27 до 25 років, скоротити перелік категорій, що не підлягають мобілізації, розсилати повістки до ТЦК електронною поштою та інші ініціативи.

Детальніше читайте у матеріалі "Нові правила. Що українцям чекати від великого законопроекту про мобілізацію: короткий переказ".

Сьогодні Валерій Залужний заявив, що Генштаб та Збройні сили не робили жодних подань до Кабінету міністрів та Верховної ради.

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