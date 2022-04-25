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Генштаб ответил на слухи о "незаминировании" Чонгара: мост был заминирован

Фото: (dpsu.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Чонгарский мост в Херсонской области был заминирован украинскими военными, при этом бойцам ВСУ противостояли силы противника, превышающие по численности в 15 раз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генерального штаба ВСУ.

Так, военные опровергли распространяемые в сети домыслы и неправдивую информацию относительно моста, который якобы был разминирован, что позволило перебраться по нему войскам РФ в начале полномасштабного вторжения.

"Что касается слухов о якобы "незаминировании" Чонгару, сообщаем. Мост был заминирован, но нам противостояли превосходящие в 15 раз силы противника. Все выводы о правомерности принимаемых решений в ходе боевых действий будут сделаны установленным законом способом после их завершения", - отмечается в сообщении.

В Генштабе также подчеркивают, что ВСУ выполняют задачи по назначению, руководствуясь исключительно национальными интересами и действуют в соответствии со сложившейся обстановкой.

"Позиция у нас проста. Герои должны получать награды. Оккупанты и их пособники - сидеть за решеткой. А пока продолжаем работать на победу", - говорится в заявлении.

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ЧонгарГенштаб ВСУВойна России против Украины