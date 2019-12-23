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Генштаб назвал наращивание "противовоздушного щита" главным приоритетом ВСУ

Новости » Политика     23.12.2019 - 14:24
Генштаб назвал наращивание "противовоздушного щита" главным приоритетом ВСУ
Иллюстративное фото (facebook.com/GeneralStaff.ua)

В Генштабе отмечают, что это сдерживает Россию от применения авиации

С началом российской агрессии основным приоритетом Вооруженных сил Украины стало наращивание "противовоздушного щита". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Сообщается, что наращивание "противовоздушного щита" дает возможность сдерживать российскую сторону от применения Воздушно-космических сил. При этом подчеркивается, что наращивание боевых возможностей подразделений ПВО (противовоздушной обороны) происходит ежедневно.

"Особенно это касается зенитных ракетных войск - основы "противовоздушного щита" страны и весомого фактора сдерживания Кремля от применения воздушно-космических сил", - говорится в сообщении.

Также в Генштабе добавили, что за последние пять лет кардинально изменилась боевая подготовка зенитных ракетных войск, поскольку рост оборонного бюджета позволил привлекать военных к полноценной подготовке с практическими боевыми стрельбами.

Напомним, ранее Генштаб отстранил полковника, заявившего о реинтеграции с боевиками. Скандал произошел после заявлений начальника управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ Алексея Ноздрачева о том, что украинской армии легче интегрироваться с российской, чем с добровольцами.

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Новости Украины армияПВОГенштаб ВСУ
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