Генсек Совета Европы поддержала приглашение украинской делегации в ПАСЕ посетить Киев

Фото: во время встречи с Марией Пейчинович-Бурич (sluga-narodu.com)

Ориентировочный срок визита - март

Украинская делегация в ПАСЕ инициировали встречу с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич. Они пригласили ее посетить Киев весной этого года, на что получили согласие.

Об этом сообщила член делегации, нардеп от "Слуги народа" Леся Забуранная.

"Во время выступления Генерального секретаря ей задали вопрос, почему она во время визита в Россию не посетила Украину. В ответ она отметила, что планировала предыдущий визит в Украину, однако в связи с техническими сложностями, а именно на то время президент Владимир Зеленский был с официальным визитом в другой стране, встретиться не было возможности", - сообщила Леся Забуранная.

Ориентировочный срок визита генсека в Киев - март.

Кроме того, на встрече стороны обсудили ряд важных вопросов: выполнение решений Европейского суда по правам человека, недавнее решение ЕСПЧ по Крыму (в отношении юрисдикции и приемлемости) против РФ, расширение Крымской платформы и ее поддержку со стороны Совета Европы.

Также поднимали вопрос о Беларуси и защите прав человека, обсудили новую инициативу по работе с диаспорами на платформе ПАСЕ и последующим переносом такой идеи на межправительственный уровень, участие Генерального секретаря и оказание поддержки в международном проекте в новом "Озеленении Украины".

Кроме того, рассмотрели вопросы расширения проектов для офиса Совета Европы в Украине.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы избрала нового руководителя. Елизавету Ясько сменила другая народная депутатка от "Слуги народа" Мария Мезенцева.