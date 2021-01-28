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Генсек Ради Європи підтримала запрошення української делегації в ПАРЄ до Києва

Київ, Четвер 28 січня 2021 09:55
Генсек Ради Європи підтримала запрошення української делегації в ПАРЄ до Києва
Фото: під час зустрічі з Марією Пейчинович-Бурич (sluga-narodu.com)
Автор: РБК-Україна

Орієнтовний термін візиту - березень

Українська делегація в ПАРЄ ініціювали зустріч з генеральним секретарем Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич. Вони запросили її відвідати Київ навесні цього року, на що отримали згоду.

Про це повідомила член делегації, нардеп від "Слуги народу" Леся Забуранна.

"Під час виступу Генеральної секретарки їй поставили запитання, чому вона під час візиту до Росії не завітала в Україну. У відповідь вона зазначила, що планувала попередній візит до України, проте у зв’язку з технічними складнощами, а саме на той час президент Володимир Зеленський був з офіційним візитом в іншій країні, зустрітися не було можливості", - повідомила Леся Забуранна.

Орієнтовний термін візиту генсека до Києва - березень.

Окрім того, на зустрічі сторони обговорили низку важливих питань: виконання рішень Європейського суду з прав людини, нещодавнє рішення ЄСПЛ по Криму (щодо юрисдикції та прийнятності) проти РФ, розширення Кримської платформи і її підтримку з боку Ради Європи.

Також порушували питання про Білорусь та захист прав людини, обговорили нову ініціативу щодо роботи з діаспорами на платформі ПАРЄ і подальшим перенесенням такої ідеї на міжурядовий рівень, участь Генерального секретаря та надання підтримки міжнародному проєктові "Озеленення України".

Крім того, розглянули питання розширення проєктів для офісу Ради Європи в Україні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що українська делегація в Парламентській асамблеї Ради Європи обрала нового очільника. Єлизавету Ясько змінила інша народна депутатка від "Слуги народу" Марія Мезенцева.

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