Генсек Совета Европы планирует завтра встретиться с Путиным в Москве

В программу визита входит встреча с уполномоченным по правам человека в РФ Москальковой

Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьерн Ягланд в среду, 20 июня, посетит Москву (Российская Федерация), где рассчитывает встретиться с президентом России Владимиром Путиным и главой Министерства иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СЕ.

"Генеральный секретарь Турбьерн Ягланд встретится с президентом России Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым в среду для того, чтобы обсудить текущие отношения между Россией и Советом Европы", - заявили в СЕ.

Также отмечается, что в программу визита входит встреча с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой.

Напомним, ранее Турбьерн Ягланд выразил обеспокоенность массовыми задержаниями демонстрантов во время акций протеста в России, которые состоялись под лозунгом "Он нам не царь".