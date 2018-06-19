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Генсек Совета Европы планирует завтра встретиться с Путиным в Москве

НовостиПолитика    19.06.2018 - 11:03
Фото: Турбьерн Ягланд (flickr.com/mfarussia)
Фото: Турбьерн Ягланд (flickr.com/mfarussia)

В программу визита входит встреча с уполномоченным по правам человека в РФ Москальковой

Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьерн Ягланд в среду, 20 июня, посетит Москву (Российская Федерация), где рассчитывает встретиться с президентом России Владимиром Путиным и главой Министерства иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СЕ.

"Генеральный секретарь Турбьерн Ягланд встретится с президентом России Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым в среду для того, чтобы обсудить текущие отношения между Россией и Советом Европы", - заявили в СЕ.

Также отмечается, что в программу визита входит встреча с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой.

Напомним, ранее Турбьерн Ягланд выразил обеспокоенность массовыми задержаниями демонстрантов во время акций протеста в России, которые состоялись под лозунгом "Он нам не царь".

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Теги публикации: Владимир Путин, Российская Федерация, Совет Европы, встреча, Турбьерн Ягланд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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