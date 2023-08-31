Генсек ООН відправив Лаврову "конкретні пропозиції" для відновлення "зернової угоди"

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що він направив главі МЗС РФ Сергію Лаврову "низку конкретних пропозицій", спрямованих на відновлення "зернової угоди".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Лист Гутерріша надійшов напередодні зустрічі російського диктатора Володимира Путіна з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

"Я вважаю, що ми представили пропозицію, яка може стати основою для відновлення, але відновлення, яке має бути стабільним. Ми не можемо мати чорноморську ініціативу, яка переходить від кризи до кризи, від призупинення до призупинення. Ми повинні мати щось, що працює і працює на благо всіх", - заявив Гуттеріш.

Водночас російський дипломат на умовах анонімності заявив агентству, що в листі Гутерріша Лаврову "немає жодних одкровень" і що в ньому просто "підсумовані попередні ідеї ООН, які не спрацювали".

"У нас є конкретні рішення... що дають змогу забезпечити ефективніший доступ російських продуктів харчування і добрив на світові ринки за адекватними цінами. Я вірю, що, серйозно працюючи, ми зможемо знайти позитивне рішення для всіх", - заявив генсек ООН.

Вихід Росії із зернової угоди

У липні поточного року Російська Федерація заявила про вихід із зернової угоди через нібито "невиконання її умов". Зокрема країна-терорист почала обстрілювати українські порти та зернову інфраструктуру на півдні України.

Туреччина, зі свого боку, намагається переконати Москву повернутися до угоди, яку було укладено за посередництва Анкари та ООН.

Зокрема, очікується, що найближчим часом Ердоган відвідає Москву, щоб переконати Путіна повернутися до "зернової угоди".

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