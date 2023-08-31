ua en ru
Чт, 31 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Генсек ООН відправив Лаврову "конкретні пропозиції" для відновлення "зернової угоди"

Четвер 31 серпня 2023 21:16
UA EN RU
Генсек ООН відправив Лаврову "конкретні пропозиції" для відновлення "зернової угоди" Фото: генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що він направив главі МЗС РФ Сергію Лаврову "низку конкретних пропозицій", спрямованих на відновлення "зернової угоди".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Лист Гутерріша надійшов напередодні зустрічі російського диктатора Володимира Путіна з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

"Я вважаю, що ми представили пропозицію, яка може стати основою для відновлення, але відновлення, яке має бути стабільним. Ми не можемо мати чорноморську ініціативу, яка переходить від кризи до кризи, від призупинення до призупинення. Ми повинні мати щось, що працює і працює на благо всіх", - заявив Гуттеріш.

Водночас російський дипломат на умовах анонімності заявив агентству, що в листі Гутерріша Лаврову "немає жодних одкровень" і що в ньому просто "підсумовані попередні ідеї ООН, які не спрацювали".

"У нас є конкретні рішення... що дають змогу забезпечити ефективніший доступ російських продуктів харчування і добрив на світові ринки за адекватними цінами. Я вірю, що, серйозно працюючи, ми зможемо знайти позитивне рішення для всіх", - заявив генсек ООН.

Вихід Росії із зернової угоди

У липні поточного року Російська Федерація заявила про вихід із зернової угоди через нібито "невиконання її умов". Зокрема країна-терорист почала обстрілювати українські порти та зернову інфраструктуру на півдні України.

Туреччина, зі свого боку, намагається переконати Москву повернутися до угоди, яку було укладено за посередництва Анкари та ООН.

Зокрема, очікується, що найближчим часом Ердоган відвідає Москву, щоб переконати Путіна повернутися до "зернової угоди".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Антоніу Гутерріш ООН Лавров Російська Федерація зерновий коридор
NEWS
В ЗСУ підтвердили авіакатастрофу на Донбасі: розбилися два українські Мі-8
В ЗСУ підтвердили авіакатастрофу на Донбасі: розбилися два українські Мі-8
DAILY
Міністр без гарантій. Що чекає на Резнікова після нового скандалу із закупівлями в Міноборони
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Міністр без гарантій. Що чекає на Резнікова після нового скандалу із закупівлями в Міноборони