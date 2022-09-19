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Генсек ООН: мы далеки от переговоров Зеленского и Путина

Фото: Антониу Гутерриш, генсек ООН (wikimedia)
Автор: Артур Родивилов

Генсек ООН Антониу Гутерреш считает, что Россия и Украина далеки от возможности создания условий для достижения мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА "Новости".

По его мнению, в таких условиях сложно провести переговоры президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского.

"Я думаю, было бы важным создать условия для достижения мира в соответствии с Уставом ООН, с международным правом, но если рассуждать реалистично, я думаю, мы все еще далеки от этой возможности и, вероятно, будет сложным провести прямые переговоры между двумя президентами", - сказал он.

Генсек ООН отметил, что готов предоставить "добрые услуги" для содействия переговорам, но их проведение зависит от желания сторон.

Напомним, президент Владимир Зеленский недавно заявил, что Россия должна показать стремление к переговорам. Для этого Москва должна признать свой статус оккупанта.

Впоследствии он подчеркнул, что сейчас не планирует вступать в переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.

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