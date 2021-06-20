Генсек ОБСЕ завтра посетит Россию: на повестке дня будет Украина

Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид завтра, 21 июня, посетит Россию для встреч с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и другими чиновниками. На повестке дня, в частности, будет урегулирование конфликта в Украине.

Как заявили в ОБСЕ, Шмид и российские чиновники обсудят широкий круг региональных и тематических вопросов, касающихся безопасности и стабильности в ОБСЕ.

В то же время в российском МИД сообщили, что Лавров хочет обсудить с генсеком ОБСЕ работу Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе, а также деятельность наблюдателей ОБСЕ на территории Украины.

Согласно сообщению МИД РФ, Лавров будет жаловаться на то, что Украина якобы не хочет выполнять минские договоренности, а также попытается уговорить ОБСЕ "повлиять" на украинскую сторону для того, чтобы Украина начала прямые переговоры с подконтрольными Кремлю боевиками в ОРДЛО.