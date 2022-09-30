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Генсек НАТО виступить із терміновим зверненням

Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Генсек НАТО Єнс Столтенберг сьогодні, 30 вересня, проведе незаплановану прес-конференцію. Вона почнеться о 19:00 за київським часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Альянсу.

При цьому тема виступу генсека НАТО не оголошується.

"У п'ятницю, 30 вересня 2022 року, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг проведе брифінг для ЗМІ", - йдеться в повідомленні.

За інформацією прес-служби, його виступ відбудеться у штаб-квартирі НАТО.

Зазначимо, примітним є те, що терміновий виступ Столтенберга відбудеться саме сьогодні, коли російський диктатор Володимир Путін планує оголосити анексію окупованих територій України.

Нагадаємо, раніше генсек Альянсу попередив, що НАТО вважатиме нелегітимними "референдуми" на окупованих територіях України.

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НАТОЄнс Столтенберг