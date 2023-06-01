Генсек НАТО відреагував на атаки дронів у Росії: Україна має право захищатися

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відреагував на атаки дронів у Росії. Він не підтвердив причетність українських військових, але наголосив, що Україна має право захищатися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Столтенберга перед зустріччю глав МЗС країн НАТО в Осло.

"Зараз ми маємо точно таку саму позицію, як і на початку війни, а саме те, що Україна має право захищатися", - сказав він.

Генсек НАТО наголосив, що війна, розв'язана російським диктатором Володимиром Путіним, є явним порушенням міжнародного права. Україна ж своєю чергою обороняється, це право закріплено у Статуті ООН.

"Немає жодних сумнівів, що це за військова агресія президента Путіна та Москви проти мирних українців", - заявив Столтенберг.

Нещодавня атака дронів на Москву

Нагадаємо, 30 травня у мережі повідомили про атаку дронів на Москву та Підмосков'є. Пізніше російські чиновники підтвердили, що невідомі дрони атакували столицю РФ, а також повідомили про роботу ППО.

Деякі дрони влучили у будинки, але значних руйнувань не було. Цікаво, що дрони здебільшого атакували елітний район Рубльовку.

Детальніше про атаку дронів на Москву та хто може за нею стояти - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.