Генсек НАТО та міністр оборони Канади обговорили підтримку України та посилення альянсу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост у соціальній мережі X (Twitter).

"Я говорив з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом про нашу підтримку України та наші плани щодо посилення присутності Канади на східному фланзі Альянсу. Наша прихильність Альянсу непохитна – і ми продовжуватимемо вносити в нього свій внесок", - написано на сторінці міністра оборони.

J'ai discuté avec le secrétaire général de l'OTAN, @JensStoltenberg , de notre soutien à l'Ukraine et de nos plans visant à renforcer la présence du Canada sur le flanc est de l'Alliance. Notre engagement над l'Alliance est inébranlable - et nous continuerons à y contribuer. pic.twitter.com/e6WOyu7V1K - Bill Blair (@BillBlair) October 12, 2023

Підтримка НАТО України

11 жовтня у штаб-квартирі НАТО відбувся "Рамштайн-16", на якому вперше виступив Президент України Володимир Зеленський. Партнери надали нові пакети військової підтримки, що включають системи ППО, боєприпаси та артилерійські снаряди, зимову форму, засоби для розмінування.

Бельгія та Данія погодилися передати Україні винищувачі F-16, які, як очікуються, прибудуть до України навесні 2024 року. Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що потрібен час на навчання пілотів та персоналу з обслуговування винищувачів.

До слова, 11 країн анонсували пакети допомоги Україні.