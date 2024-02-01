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Генсек НАТО Столтенберг претендує на Нобелівську премію миру

Автор: Владислав Прийменко

Заступник голови Ліберальної партії Норвегії Абід Раджа висунув Генсека НАТО Єнса Столтенберга на Нобелівську премію миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на VG.

За словами Раджі, генсек НАТО невпинно працює заради миру в Україні і є головною силою миру за межами України.

"За межами України немає нікого, хто працював би для цього більше, ніж він, завдяки винахідливості, логіці та емоціям - і ніколи не втомлювався. Він невпинно працює заради миру в Україні, і за межами України був і залишається головною силою світу. Я так пишаюся тим, що я норвежець, коли бачу Столтенберга на світовій арені", - сказав Раджа.

Абід Раджа зауважив, що Столтенберг, - найбільш заслуговуючий кандидат на Нобелівську премію миру за 2023 рік, завдяки його невпинним зусиллям щодо встановлення миру та демократії в Європі та в усьому світі.

"Ніхто так не намагався добитися миру та демократії в Європі та в усьому світі за останній рік, як Єнс Столтенберг. Дертфор, цілком природно, що Льові пропонують, щоб він отримав нобелівську премію миру цього року", - каже Раджа, який є другим заступником голови Лівих.

"Столтенберг - ключова постать у забезпеченні миру в Європі. Минулого року він невпинно працював над пошуком рішень, здатних зупинити війну в Україні. Він також служив сполучною ланкою між різними сторонами, які беруть участь у цьому процесі", - заявив Раджа.

 

 

 

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