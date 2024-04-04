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Генсек НАТО спрогнозував два сценарії розвитку війни в Україні

Архівне фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Союзники по НАТО можуть надати Україні більше допомоги для деокупації територій. В іншому випадку ситуація в країні може стати ще більш небезпечною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

"Ми спостерігаємо натиск російських військ на фронті. Росія мобілізує більше військ. Це з одного боку. А з іншого ми бачимо готовність Росії пожертвувати людьми і військовим спорядженням. Ось чому ми говоримо про терміновість мобілізації підтримки України", - сказав чиновник.

За його словами, є два сценарії розвитку подій. Перший - союзники по НАТО можуть надати свою допомогу Україні і українська армія зможе повернути собі більше території. 

"З іншого боку - цього може не статися і Україна втратить ще більше території, і ситуація в Україні може стати ще більш небезпечною", - додав генсек. 

Він уточнив, що для досягнення довгострокового миру в Україні потрібно забезпечити потужні збройні сили країни. У НАТО впевнені, що Україна може досягти нових успіхів, тому потрібно діяти енергійно, щоб надати ще більшу їй підтримку.

Фонд на 100 млрд доларів

Нагадаємо, у вівторок, 2 квітня, Bloomberg написало про те, що генсек НАТО Єнс Столтенберг пропонує створити фонд внесків союзників на суму 100 млрд доларів для допомоги Україні, який діятиме п'ять років.

Як уточнювало видання, таке рішення можуть ухвалити на саміті НАТО, який відбудеться 9-11 липня у Вашингтоні.

У свою чергу сам Столтенберг, коментуючи чутки в ЗМІ, відмовився розкривати деталі і заявив лише про те, що Україні "потрібно більше грошей".

При цьому глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус, реагуючи на ініціативу, сказав, що в рамках фонду слід враховувати національні внески.

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