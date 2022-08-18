Генсек НАТО и премьер Нидерландов обсудили военную помощь Украине
В Европе продолжают проводить переговоры относительно предоставления долгосрочной поддержки и военной помощи Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу премьер-министра Нидерландов Марка Рютте.
Рютте провел разговор со Столтенбергом на тему военной помощи для Украины.
"Общался с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом о ситуации в Украине и в частности о необходимости продолжения военных поставок в борьбе с российской агрессией", - говорится в заявлении Рютте.
Премьер-министр Нидерландов заверил, что Украина и в дальнейшем может рассчитывать на его страну.
Столтенберг заявил, что в НАТО соглашаются с важностью продолжения долгосрочной поддержки Украины перед лицом агрессии России. Также он поблагодарил Нидерланды за их значительный вклад.
Напомним, что министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о получении военной помощи от США и Норвегии.
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