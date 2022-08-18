Генсек НАТО та прем’єр Нідерландів обговорили військову допомогу Україні

В Європі продовжують проводити переговори, щодо надання довгострокової підтримки та військової допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте .

Рютте провів розмову зі Столтенбергом на тему військової допомоги для України.

"Спілкувався з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом про ситуацію в Україні та зокрема про необхідність продовження військових поставок у боротьбі з російською агресією", - йдеться у заяві Рютте.

Прем'єр-міністр Нідерландів запевнив, що Україна й надалі може розраховувати на його країну.

Столтенберг заявив, що в НАТО погоджуються з важливістю продовження довгострокової підтримки України перед лицем агресії Росії. Також він подякував Нідерландам за їх значний внесок.