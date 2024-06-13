Генсек НАТО пообіцяв жорсткі заходи проти російських шпигунів у відповідь на диверсії

"Ми бачили кілька прикладів диверсій, спроб підпалів, кібератак та дезінформації", - сказав він журналістам, додавши, що зустріч міністрів оборони НАТО в Брюсселі сьогодні "розгляне російську кампанію ворожих дій проти союзників щодо НАТО".

Столтенберг заявив, що міністри також обговорять варіанти реагування НАТО, включаючи захист критично важливої морської та кіберінфраструктури, а також "жорсткіші обмеження для співробітників російської розвідки в усьому альянсі".

Диверсії Кремля

Підпали в останні місяці траплялися в кількох країнах Євросоюзу, і служби безпеки підозрюють, що може йтися про сплановану акцію.

Раніше міністр внутрішніх справ Томаш Семоняк назвав активність Москви "дуже серйозною ситуацією ", оскільки російські служби тепер діють на чужій території набагато свідоміше.

За його словами, дії включають вербування так званих "одноразових агентів", таких як футбольні хулігани або організовані злочинні групи, які готові здійснювати подібні дії за гроші. "Ми більше не говоримо про агентів впливу чи якусь онлайн-діяльність, - сказав Семоняк. - Це люди, які готові прийти та підпалити".

Польська влада розслідує роль Кремля у пожежі, внаслідок якої згорів торговий центр у Варшаві. Інший випадок пов'язаний із спробою підпалити лакофарбову фабрику у місті Вроцлав.

Прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала заявив, що Росія стоїть за спробою підпалу міських автобусів у Празі.