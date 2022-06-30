Генсек НАТО не исключил возможность передачи Украине современных танков

НАТО поможет Украине перейти на современные виды оружие. При этом не исключается, что Украина может получить танки западного образца.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генсека НАТО Йенса Столтенберга во время пресс-конференции по итогам саммита в Мадриде.
Он подтвердил намерения членов альянса помочь Украине в переходе от постсоветского вооружения и прокомментировал возможность передачи танков.
По словам Столтенберга, страны НАТО пока не говорят об исключения в поставках.
"У НАТО сейчас есть задача помочь Украине с переходом на современное вооружение "натовского" образца. И, конечно, у нас нет списка оборудования, которое мы исключаем из этого", - заявил он.
Столтенберг заверил, что альянс рассматривает разные виды вооружения для Украины и "это было месседжем этого саммита".
Напомним, что лидеры НАТО на саммите утвердили новый пакет помощи для Украины.
Также альянс принял новую стратегию, в которой Россию признали угрозой коллективной безопасности.
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