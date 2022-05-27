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"Генпрокурору ЛНР" объявили подозрение за сотрудничество с оккупантами

Фото: "генпрокурору ЛНР" объявили подозрение в коллаборационизме (фото t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Наталья Юрченко

Правоохранители объявили подозрение так называемому "генеральному прокурору ЛНР". Мужчина добровольно согласился на сотрудничество с оккупантами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

После полномасштабного вторжения житель временно оккупированной территории Луганской области по собственному желанию занял пост генпрокурора в прокуратуре "ЛНР". Коллаборант проводит совещания, награждает работников незаконного учреждения и активно поддерживает агрессии России против Украины.

За такую деятельность мужчине заочно сообщили о подозрении в коллаборационизме (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).

Напомним, бывшего главу КСУ Александра Тупицкого объявили в международный розыск.

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ЛНРЛуганск