"Генпрокурору ЛНР" объявили подозрение за сотрудничество с оккупантами

Правоохранители объявили подозрение так называемому "генеральному прокурору ЛНР". Мужчина добровольно согласился на сотрудничество с оккупантами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.
После полномасштабного вторжения житель временно оккупированной территории Луганской области по собственному желанию занял пост генпрокурора в прокуратуре "ЛНР". Коллаборант проводит совещания, награждает работников незаконного учреждения и активно поддерживает агрессии России против Украины.
За такую деятельность мужчине заочно сообщили о подозрении в коллаборационизме (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).
Напомним, бывшего главу КСУ Александра Тупицкого объявили в международный розыск.
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