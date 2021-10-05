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Генпрокурора Молдовы задержали на трое суток: решается вопрос о его аресте

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Кишинев, Вторник 05 октября 2021 21:37
Генпрокурора Молдовы задержали на трое суток: решается вопрос о его аресте Фото: генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло (facebook.com/newsmakermd)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло задержан на 72 часа по подозрению в коррупции и превышении служебных полномочий. Решается вопрос о его аресте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Deschide Știrea.

По его данным, Стояногло задержали после обыска в его рабочем кабинете. Из здания генпрокуратуры он вышел в сопровождении людей в масках и сел в автомобиль. Как отмечает издание, его отвезут к нему домой, Там также пройдет обыск. Затем его перевезут в СИЗО.

Информацию о задержании генпрокурора и обысках в его кабинете подтвердил прокурор Антикоррупционной прокуратуры Молдовы Виктор Фуртунэ.

"Прошли обыски в рабочем кабинете Александра Стояногло в рамках уголовного дела, генеральный прокурор задержан на 72 часа", - заявил он, добавив, что может быть подан запрос о продлении срока его задержания.

В молдавских СМИ появилась информация о задержании жены Александра Стояногло. Также отмечается, что генпрокурора задержали незадолго до выступления перед прессой.

Напомним, вечером 5 октября министр юстиции Молдовы Сергей Литвиненко сообщил об отстранении генпрокурора от занимаемой должности из-за возбужденного уголовного дела по подозрению в коррупции.

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