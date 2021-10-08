Генпрокурора Молдовы отправили на месяц под домашний арест
Суд в Кишиневе отправил на месяц под домашний арест генпрокурора Молдовы Александра Стояногло. Обвинение настаивало на 30-дневном предварительном аресте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Deschide Știrea.
Мировые судьи приняли решение поместить Стояногло под домашний арест на 30 дней. Генпрокурор заявил, что не признает себя виновным и намерен обжаловать вынесенный вердикт.
Стояногло задержали 5 октября по подозрению в коррупции и превышении служебных полномочий на 72 часа. Прокурор по его делу Виктор Фуртуна обратился в суд с ходатайством о 30-дневном предварительном аресте фигуранта.
Напомним, вечером 5 октября министр юстиции Молдовы Сергей Литвиненко сообщил об отстранении генпрокурора от занимаемой должности из-за возбужденного уголовного дела по подозрению в коррупции.