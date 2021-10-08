ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Генпрокурора Молдовы отправили на месяц под домашний арест

Новина українською →
Кишинев, Пятница 08 октября 2021 22:31
Генпрокурора Молдовы отправили на месяц под домашний арест Фото: генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло (facebook.com/newsmakermd)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Суд в Кишиневе отправил на месяц под домашний арест генпрокурора Молдовы Александра Стояногло. Обвинение настаивало на 30-дневном предварительном аресте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Deschide Știrea.

Мировые судьи приняли решение поместить Стояногло под домашний арест на 30 дней. Генпрокурор заявил, что не признает себя виновным и намерен обжаловать вынесенный вердикт.

Стояногло задержали 5 октября по подозрению в коррупции и превышении служебных полномочий на 72 часа. Прокурор по его делу Виктор Фуртуна обратился в суд с ходатайством о 30-дневном предварительном аресте фигуранта.

Напомним, вечером 5 октября министр юстиции Молдовы Сергей Литвиненко сообщил об отстранении генпрокурора от занимаемой должности из-за возбужденного уголовного дела по подозрению в коррупции.

Читайте РБК-Украина в Google News
коррупция Молдова
NEWS
Сумская область может перейти в "красную" зону в ближайшие дни: названа причина
Сумская область может перейти в "красную" зону в ближайшие дни: названа причина
DAILY
Глава Госкосмоса Владимир Тафтай: Украина обязательно будет претендовать на ресурсы Луны
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Глава Госкосмоса Владимир Тафтай: Украина обязательно будет претендовать на ресурсы Луны