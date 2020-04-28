Генпрокурор Венедиктова отреагировала на протесты активистов под домом

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отреагировала на акцию протеста под своим домом активистов инициативы "Хто замовив Катю Гандзюк". Об этом она написала на своей странице в Facebook.

В частности, она возмутилась из-за того, что участники акции "напугали пенсионеров" своим протестом. Генпрокурор заявила, что в Украине достаточно много было сделано для реформирования прокуратуры и судебной системы. Также Венедиктова перечислила другие наработки, в частности и по делу убийства советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк.

"Орган досудебного расследования, отреформирована прокуратура и отформатированный суд... 2 года расследования, количество следователей и прокуроров... 55 томов дела", - написала генпрокурор.

Напоследок она добавила, что уже начался процесс ознакомления с материалами следствия.

Фото: протесты под домом Венедиктовой (facebook.com/hardbride)

Активисты отмечают, что дело Ганздюк развалится в суде, поскольку один из главных фигурантов преступления, Левин, отказался от дачи показаний и проведения с ним следственных действий.

Напомним, вечером 27 апреля около сотни людей пришли к Офису президента с требованием не передавать в суд дело об убийство активистки Екатерины Гандзюк до того момента, как у подозреваемых будут отобраны показания. Впоследствии активисты отправились к дому генпрокурора Ирины Венедиктовой.

Кроме того, участники митинга требовали уволит Венедиктову, которая, по их мнению, намеренно саботировала расследование дела.

В частности, Служба безопасности Украины сообщила о завершении досудебного расследования убийства Гандзюк. По версии СБУ, бывший руководитель Херсонского облсовета Владислав Мангер по предварительному сговору с помощником-консультантом депутата этого же совета Алексеем Левиным организовали нанесение тяжких телесных повреждений Гандзюк, которые привели к ее смерти.