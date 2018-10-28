Генпрокурор Саудовской Аравии посетит Турцию после инцидента с журналистом Хашкаджи

Фото: Джамаль Хашкаджи (скрин видео)

Генпрокурор намерен заняться расследованием убийства журналиста

Генпрокурор Саудовской Аравии приедет 28 октября в Турцию, чтобы заняться расследованием дела об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АР.

"Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил в пятницу, что саудовский представитель во время визита встретится с прокурорами Турции", - говорится в сообщении.

Так, президент Турции отметил, что страна имеет больше документов и информации по делу об убийстве саудовского жуналиста.

Однако Саудовская прокуратура заявила в четверг, что доказательства турецкой стороны свидетельствуют о том, что убийство было преднамеренным.

Источники АР также сообщают, что сын убитого журналиста покинул территорию Саудовской Аравии после того, как с него сняли запрет на выезд из королевства, и направляется в США.

Напомним, ранее сообщалось, что Саудовская Аравия не будет выдавать Турции подозреваемых в убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи.

По словам министра иностранных дел Саудовской Аравии Аделя аль-Джубейра, все подозреваемые - граждане Саудовской Аравии, поэтому и судить их будут в Саудовской Аравии.