Генпрокурор Саудівської Аравії відвідає Туреччину після інциденту з журналістом Хашкаджи

Фото: Джамаль Хашкаджи (скрін відео)

Генпрокурор має намір зайнятися розслідуванням вбивства журналіста

Генпрокурор Саудівської Аравії приїде 28 жовтня в Туреччину, щоб зайнятися розслідуванням справи про вбивство саудівського журналіста Джамаля Хашкаджи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АР.

"Президент Реджеп Тайіп Ердоган заявив у п'ятницю, що саудівський представник під час візиту зустрінеться з прокурорами Туреччині", - йдеться в повідомленні.

Так, президент Туреччини зазначив, що країна має більше документів і інформації у справі про вбивство саудівського журналіста.

Однак Саудівська прокуратура заявила в четвер, що докази турецької сторони свідчать про те, що вбивство було умисним.

Джерела АР також повідомляють, що син убитого журналіста покинув територію Саудівської Аравії після того, як з нього зняли заборону на виїзд з королівства, і направляється в США.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Саудівська Аравія не буде видавати Туреччині підозрюваних у вбивстві журналіста Джамаля Хашкаджи.

За словами міністра закордонних справ Саудівської Аравії Аделя аль-Джубейра, всі підозрювані - громадяни Саудівської Аравії, тому і судити їх будуть в Саудівській Аравії.