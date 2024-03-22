Генпрокурор Нью-Йорка зробила крок до арешту активів Дональда Трампа

Зазначається, що судові рішення генпрокурора були подані до канцелярії округу Вестчестер 6 березня.

Суддя Артур Енгорон, який керував масштабним цивільним процесом щодо шахрайства проти Трампа та його бізнесу, офіційно виніс своє рішення трохи більше тижня тому. Він постановив, що Трамп, компанія Trump Organization і топ-менеджери, включно з двома синами Трампа - Еріком і Дональдом-молодшим - несуть відповідальність за шахрайство після змови з метою зміни статків колишнього президента для отримання податкових і страхових пільг. Він наказав їм виплатити загалом 464 млн доларів, плюс відсотки.

У Трампа є лише чотири дні, щоб знайти кошти для сплати цієї суми до того, як генпрокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс зможе почати арешт його активів. Якщо екс-президент внесе заставу, виконання судового рішення буде автоматично призупинено, доки він подаватиме апеляцію на рішення Енгорона.

Генпрокурор Джеймс заявила, що якщо Трамп не матиме коштів для погашення судового рішення, її офіс має намір шукати "механізми примусового виконання судового рішення в суді".

Винесення судового рішення в округах, де Трамп володіє нерухомістю, є першим кроком до спроби її вилучення. У Нью-Йорку, де проходив судовий процес, рішення вже було винесене. Там розташовані знамениті будівлі колишнього президента на Волл-стріт, 40 і Трамп-тауер.

18 березня адвокати Трампа визнали, що він не зміг забезпечити повну апеляційну заставу через брак готівки на руках, попри на "старанні зусилля". Натомість він попросив суд прийняти заставу в розмірі 100 млн доларів.

Страховий брокер, з яким вони консультувалися, Гері Джульєтті, у письмових свідченнях написав, що компанія Trump Organization, вкладає більшу частину своїх активів у нерухомість, що робить отримання апеляційної застави в повному обсязі "практичною неможливістю".

Натомість Офіс генпрокурора заперечив це твердження, заявивши в середу в апеляційному суді штату, що не існує правила, яке б обмежувало Трампа однією заставою від одного поручителя на всю суму судового рішення, щоб обмежити "ризик будь-якого окремого поручителя".

У штаті також зазначили, що суддя Енгорон вважає, що Джульєтті не заслуговує на довіру через "особисті та професійні стосунки з Дональдом Трампом, що тривають".

Крайній термін сплати застави у 464 млн доларів - понеділок, 25 березня.