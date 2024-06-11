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У Офісі генпрокурора розповіли про найпоширенішу схему з експорту "чорного" зерна з України

Вівторок 11 червня 2024 13:41
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У Офісі генпрокурора розповіли про найпоширенішу схему з експорту "чорного" зерна з України Фото: у Офісі генпрокурора розповіли про найпоширенішу схему з експорту "чорного" зерна з України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Одна з найпоширеніших схем "чорного" експорту зерна – це використання фіктивних підприємств, які оформлені на підставних осіб.

Про це заявив заступник генерального прокурора України Дмитро Вербицький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.

Зазначається, що такі підприємства створюють для продажу зерна, яке придбане за готівку у фермерів здебільшого по заниженій вартості. А після того, як збіжжя залишає межі України, його перепродають кілька разів, і воно вже легально потрапляє до кінцевого споживача. Через це страждає українська економіка.

Аби зменшити нелегальний експорт зерна, у Офісі генерального прокурора діє міжвідомча група з питань протидії кримінальним порушенням на ринку зерна.

"Наша група працює на упередження, щоб нелегально зерно не виходило з країни. Це по-перше. Ми контролюємо правоохоронні органи, і координуємо їх для того, щоб вони швидко реагували, якщо зерно нелегально купляється за готівку, не сплачуються податки, і за підробними документами намагаються вивезти його за заниженою вартістю", - заявив Вербицький.

За даними НБУ, неповернення валютної виручки від експорту зернових знизилось. На вересень 2023 року цей показник становив 8 млрд доларів. Станом на червень 2024 року сума неповернення становить лише 3 млрд доларів, надходження в бюджет за останній рік зросли на 1 млрд доларів.

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Офіс Генпрокурора
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