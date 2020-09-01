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Генпрокуратура России запросила у Германии результаты анализов Навального

Автор: РБК-Украина

Генеральная прокуратура Российской Федерации запросила у Министерства юстиции Германии предоставить результаты анализов российского оппозиционера Алексея Навального. Прокуратура также простит предоставить информацию о лекарствах, применяемых немецкими врачами.

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Об этом сообщает РБК.

При этом отмечается, что прокуратуру интересуют анализы Навального на наркотики, яды, тяжелые металлы и ингибиторы холинэстеразы.

Российская сторона также просит предоставить информацию о хронических и генетических заболеваниях политика, которые могли способствовать его тяжелому состоянию.

Напомним, оппозиционер Алексей Навальный впал в кому 20 августа на борту пассажирского самолета, который экстренно приземлился в Омске. Он пробыл два дня в омской больнице, после чего его доставили в немецкую клинику "Шарите". При этом российские врачи сообщили, что в его крови ядов не выявили.

Ранее сообщалось, что немецкие медики заявили, что Навальный был отравлен веществом группы "холинэстеразы", однако для более точного анализа врачи обратились за помощью к военным экспертам.

Кроме того, президент России Владимир Путин выразил заинтересованность в расследовании отравления Навального.

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Новости Украины Российская ФедерацияНавальныйотравление