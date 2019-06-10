Генпрокуратура просит СБУ ускорить экспертизу по делу Медведчука

Генеральная прокуратура просит Службу безопасности Украины ускорить экспертизу по уголовному делу в отношении Виктора Медведчука о государственной измене. Об этом написала пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган в своем Facebook.

Сарган отметила, что уголовные производства по статьям о государственной измене относятся к подследственности СБУ, руководитель которой находится в прямом подчинении президента Украины.

"Это в полной мере касается и дела о возможной государственной измене Виктора Медведчука. ГПУ с февраля текущего года ожидает от СБУ выводов экспертизы, о чем генпрокурор уже напомнил и. о. председателя СБУ И. Баканову в официальном письме", - написала пресс секретарь Луценко.

Она также отметила, что ГПУ настаивает на принятии Верховной радой закона о коллаборантстве.

"Полеты других украинских деятелей в Москву и их встречи с руководством страны-агрессора - конечно возмутительный феномен воюющей страны. Чтобы положить этому конец, ГПУ давно предлагает принять закон о коллаборантстве. Без него ни встречи украинских политиков в Кремле, ни фото украинской журналистки на фоне Красной площади сами по себе не могут служить основанием для регистрации уголовного производства", - подчеркнула Сарган.

Напомним, в начале февраля ГПУ внесла сведения о совершении Виктором Медведчуком посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и госизмены.

Как писало РБК-Украина, лидер движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук прокомментировал дело против него. Так, по словам Медведчука, его позиция в вопросе мирного урегулирования полностью соответствует действующему законодательству.

Он также подчеркивал, что "политические репрессии" в отношении него продолжаются в течении нескольких лет, в том числе попытки открыть уголовные дела.