Генконсульство України в Дюссельдорфі оточувала поліція через загрозу

Поліція Дюссельдорфа провела масштабну операцію біля Генерального консульства України через повідомлення про можливу загрозу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Süddeutsche Zeitung.

Увечері в центрі Дюссельдорфа відбулася масштабна поліцейська операція біля Генерального консульства України. Речник поліції на запит підтвердив, що приводом стало повідомлення про можливу загрозу, яке правоохоронці розслідували.

Операція розпочалася близько 17:30. За даними репортера DPA, консульство оточили на великій території, а ділянку дороги в центрі міста перекрили бар'єрною стрічкою. На місці працювало кілька поліцейських машин.

Правоохоронці обшукали будівлю та її околиці, проте повідомлення про загрозу не підтвердилося. Операцію завершили близько 19:15. Додаткових подробиць у поліції не надали.