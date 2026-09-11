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Генконсульство Украины в Дюссельдорфе окружала полиция из-за угрозы

09:51 11.09.2026 Пт
1 мин
Здание оцепили на большой территории, а часть центра перекрыли лентой
aimg Валерия Абабина
Генконсульство Украины в Дюссельдорфе окружала полиция из-за угрозы Фото: Полиция Германии (Getty Images)
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Полиция Дюссельдорфа провела масштабную операцию возле Генерального консульства Украины из-за уведомления о возможной угрозе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.

Вечером в центре Дюссельдорфа прошла масштабная полицейская операция возле Генерального консульства Украины. Спикер полиции по запросу подтвердил, что поводом стало сообщение о возможной угрозе, которое правоохранители расследовали.

Операция началась около 17.30. По данным репортера DPA, консульство оцепили на большой территории, а участок дороги в центре города перекрыли барьерной лентой. На месте работало несколько полицейских машин.

Правоохранители обыскали здание и его окрестности, однако сообщение об угрозе не подтвердилось. Операцию завершили около 19.15. Дополнительные подробности в полиции не предоставили.

Напомним, в начале сентября Германия впервые официально обвинила РФ в гибридной атаке – попытке дрона поразить украинский самолет в аэропорту Лейпцига – и в ответ закрыла консульство РФ в Бонне и расторгла договор по поводу Русского дома.

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