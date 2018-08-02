"Генк" відмовився продавати гравця збірної України Маліновського

"Сельта" пропонувала за півзахисника 7 млн євро

Бельгійський "Генк" відмовив іспанської "Сельта" в трансфері півзахисника збірної України Руслана Маліновського цього літа. Про це повідомляє zbirna.com.

Іспанський клуб надіслав бельгійцям запит на гравця і пропонував за нього сім мільйонів євро, але отримав відмову. Реакція самого футболіста на це поки невідома.

Напередодні Маліновський не брав участі в матчі-відповіді другого кваліфайраунда Ліги Європи проти люксембурзької "Фоли" (4:1), проте його команда проводила поєдинок в експериментальному складі.

Нагадаємо, Руслан допоміг "Генку" здобути перемогу в першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

Маліновський перейшов в "Генк" в січні 2016 року. Спочатку він виступав в команді на правах оренди з "Шахтаря", але влітку 2017 бельгійці викупили його. Угода українця з "Генком" розрахована до літа 2021 року. У поточному сезоні він зіграв в 2 матчах, відзначився 2 голами і 2 ассистами.

