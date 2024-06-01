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"Генії" науки: Росія почала робити дрони з пінопласту, - ISW

Фото: росіяни випустили новий дрон (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Російська Федерація продовжує розробляти нові ракети та безпілотники для війни проти України. На цей раз країна-агресор створила дрон із пінопласту.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Безпілотник IRT-Scout виготовила російська компанія Integrated Robotic Technologies (IRT). Апарат було представлено на міжнародному салоні "Комплексна безпека – 2024".

Повідомляється, що розвідувальний дрон має електричний маршовий двигун і може пролітати до 50 км з максимальною швидкістю 90 км/год. Час польоту – до 60 хвилин, а маса корисного навантаження складає 200 грам.

Аналітики відзначають, що IRT-Scout стійкий до РЕБ і легко ремонтується, оскільки виготовлений з пінопласту.

Також в Інституті вивчення війни (ISW) додали, що Росія розробила новий бронебійний варіант С-80ФП некерованої авіаційної ракети С-8 "HAP" для нанесення авіаударів з легкої та важкої бронетехніки.

Нагадаємо, згідно з інформацією The Wall Street Journal, російський завод в "Алабузі" планує виробляти 6 тисяч Шахедів щороку .

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Росія виробляє артилерійські снаряди втричі швидше і вчетверо дешевше, ніж країни-союзники України.

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