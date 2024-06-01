"Генії" науки: Росія почала робити дрони з пінопласту, - ISW

Безпілотник IRT-Scout виготовила російська компанія Integrated Robotic Technologies (IRT). Апарат було представлено на міжнародному салоні "Комплексна безпека – 2024".

Повідомляється, що розвідувальний дрон має електричний маршовий двигун і може пролітати до 50 км з максимальною швидкістю 90 км/год. Час польоту – до 60 хвилин, а маса корисного навантаження складає 200 грам.

Аналітики відзначають, що IRT-Scout стійкий до РЕБ і легко ремонтується, оскільки виготовлений з пінопласту.

Також в Інституті вивчення війни (ISW) додали, що Росія розробила новий бронебійний варіант С-80ФП некерованої авіаційної ракети С-8 "HAP" для нанесення авіаударів з легкої та важкої бронетехніки.