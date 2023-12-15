У Генічеську пролунали вибухи, окупанти кажуть про ракеті удари

У тимчасово окупованому Генічеську Херсонської області пролунала серія вибухів увечері в п'ятницю, 15 грудня. Представники "адміністрації" загарбників говорять про масовану ракетну атаку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка та місцеві пабліки.

У місті працюють системи протиповітряної оборони. Кадри вильоту ракет по якихось цілях в небі над Генічеським оприлюднили в мережі.

"Генічеськ переказує привіт та передає естафету далі в Крим", - пише Андрющенко.

Тим часом представник окупаційної "влади" регіону на Херсонщині, так званий "губернатор" Володимир Сальдо стверджує, що місто перебуває під сильним обстрілом. Також він розповідає про нібито збиті ракети.

"Наразі збито вже не менше 15 цілей", - написав колаборант у своєму Telegram.

Генічеськ на карті (фото: скрін google.com/maps)

Вибухи на окупованих територіях 15 грудня

Раніше сьогодні ввечері стало відомо про вибухи на території окупованого Криму, та про роботу ППО загарбників. Така "бавовна", зокрема, сталася між селищем Чорноморським та селом Міжводне на західному березі півострова.

Між тим російські ЗМІ та представники окупаційної "адміністрації" повідомляли про роботу систем протиповітряної оборони в Севастополі. Зокрема, пропагандисти кажуть, що над морем був збитий один БПЛА, а в самому Севастополі жодних пошкоджень інфраструктури не було зафіксовано.

Додамо, що 15 грудня ввечері також пролунали сильні вибухи в окупованому Донецьку. За даними місцевих пабліків, були "прильоти" в Будьонівському районі міста, а під ударом опинилася нафтобаза.

Додамо також, що раніше сьогодні партизани провели успішну диверсію та підірвали залізничний потяг, який щодня возив інтервентам з Криму до Дніпрорудного боєприпаси та паливо.