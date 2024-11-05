У Генічеську окупанти нарощують сили, офіцери в паніці, - Атеш

Про нарощування сил загарбників у Генічеському районі розповів агент представників українського підпілля з російського офіцерського складу угруповання окупаційних військ "Днєпр".

Зазначається, що серед перекинутих в цей район російських військовослужбовців багато солдатів, які вступили в армію РФ під час прихованої мобілізації в з окупованого Криму.

"Частина офіцерського складу перебуває у паніці, припускаючи, що це робиться для наступу на правий берег Херсонської області", - розповіли представники партизанського руху.

Також в публікації "Атеш" звертається увага, що наразі не зрозуміло, чи збирається російське військове керівництво вводити нові резерви у бій у Херсонській області.

Так, зауважують партизани, такі дії противника також можуть бути спробою дезінформувати Сили оборони України.

Ситуація в Херсонській області

Нагадаємо, після звільнення Херсона в ході контрнаступальних дій Сил оборони України восени 2022 року, коли вдалося відкинути російський окупаційний контингент з правобережжя Херсонської області, загарбники перейшли на річку Дніпро на східний берег регіону.

Відтоді час від часу в інформ-пространстві з'являються повідомлення про нібито наміри ворога знову розпочати наступ на правобережжя Херсонської області. Проте такі "вкиди" пов'язували з ІПСО ворога.

Нещодавно в Силах оборони розповіли, що російські загарбники атакують по всій лінії фронту на півдні України, однак великого скупчення сил противника для масштабного наступу не було зафіксовано.

Додамо, наприкінці жовтня речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин заявив, що ЗСУ контролюють більшість островів в районі Херсона. При цьому офіцер зазначив, що окупанти щодня намагаються висадитися та захопити плацдарм на правому березі Дніпра.