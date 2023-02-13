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Генерація сьогодні повністю забезпечує споживання електроенергії, - Міненерго

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Україна, Понеділок 13 лютого 2023 10:39
Генерація сьогодні повністю забезпечує споживання електроенергії, - Міненерго Фото: відключень світла 13 лютого не планується (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У понеділок 13 лютого, генерація електроенергії в Україні продовжує забезпечувати її споживання. Відключення можливі лише в деяких регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міненерго.

"Продовжуємо збільшувати потужності генерації, завершуємо аварійні ремонти після масованих обстрілів", - сказав міністр енергетики Герман Галущенко.

За його словами, сьогодні, у перший робочий день тижня, незважаючи на суттєве збільшення обсягів споживання, енергосистема України продовжує забезпечувати потреби споживачів в електроенергії. Обсяги її виробництва відповідають обсягам споживання.

У зв‘язку з цим стабілізаційні відключення світла можуть застосовуватись лише в декількох регіонах, де внаслідок суттєвого пошкодження розподільних мереж є проблеми з доставкою електроенергії всім споживачам, повідомили в прес-службі.

Нагадаємо, НБУ підготував два сценарії наслідків ракетних обстрілів для інфраструктури України. І базовий і песимістичний сценарій припускають дефіцит електроенергії ще тривалий час.

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відключеня світла Минэнерго
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