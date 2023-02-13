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Генерация сегодня полностью обеспечивает потребление электроэнергии, - Минэнерго

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Украина, Понедельник 13 февраля 2023 10:39
Генерация сегодня полностью обеспечивает потребление электроэнергии, - Минэнерго Фото: отключения света 13 февраля не планируется (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В понедельник, 13 февраля, генерация электроэнергии в Украине продолжает обеспечивать ее потребление. Отключения возможны только в некоторых регионах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго .

"Продолжаем увеличивать мощности генерации, завершаем аварийные ремонты после массированных обстрелов", - сказал министр энергетики Герман Галущенко.

По его словам, сегодня в первый рабочий день недели, несмотря на существенное увеличение объемов потребления, энергосистема Украины продолжает обеспечивать потребности потребителей в электроэнергии. Объемы ее производства соответствуют объемам потребления.

В связи с этим стабилизационные отключения света могут применяться только в нескольких регионах, где вследствие существенного повреждения распределительных сетей возникли проблемы с доставкой электроэнергии всем потребителям, сообщили в пресс-службе.

Напомним, НБУ подготовил два сценария последствий ракетных обстрелов для инфраструктуры Украины. И базовый сценарий и пессимистический предполагают дефицит электроэнергии еще длительное время.

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відключеня світла Минэнерго
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