Генерация сегодня полностью обеспечивает потребление электроэнергии, - Минэнерго

В понедельник, 13 февраля, генерация электроэнергии в Украине продолжает обеспечивать ее потребление. Отключения возможны только в некоторых регионах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго .

"Продолжаем увеличивать мощности генерации, завершаем аварийные ремонты после массированных обстрелов", - сказал министр энергетики Герман Галущенко.

По его словам, сегодня в первый рабочий день недели, несмотря на существенное увеличение объемов потребления, энергосистема Украины продолжает обеспечивать потребности потребителей в электроэнергии. Объемы ее производства соответствуют объемам потребления.

В связи с этим стабилизационные отключения света могут применяться только в нескольких регионах, где вследствие существенного повреждения распределительных сетей возникли проблемы с доставкой электроэнергии всем потребителям, сообщили в пресс-службе.