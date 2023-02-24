Генерація працює із значним резервом: у Міненерго повідомили про ситуацію зі світлом

У п‘ятницю 24 лютого, енергосистема України продовжує працювати без обмежень споживачів електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міненерго .

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, як і раніше, генерація має необхідні обсяги потужності для повного забезпечення потреб споживачів електроенергії зі значним резервом.

Водночас за останню добу внаслідок ворожих обстрілів у Херсонській та Харківській областях додатково знеструмлено близько 15 тисяч споживачів.

Складною залишається ситуація із теплозабезпеченням Херсона. У результаті обстрілів Херсонської ТЕЦ було пошкоджено важливе обладнання та тепломережа. Ремонтні бригади працюють 24/7 для відновлення її роботи, повідомили в прес-службі.