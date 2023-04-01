Генерація працює із резервом, відключення світла можливі лише в одній області, - Міненерго

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міненерго .

"Тривають ремонти мереж, пошкоджених через бойові дії. Зокрема, у Донецькій області відновлено електропостачання для 21 тисячі споживачів", - повідомили в прес-службі.

Як зазначив міністр енергетики Герман Галущенко, у Житомирській області можливі обмеження електропостачання для деяких категорій споживачів через ремонти мережевої інфраструктури.

Національний банк наразі прогнозує відсутність дефіциту електроенергії в Україні до кінця 2023 року.

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