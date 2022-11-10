UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Генератори, акумулятори і не тільки. Кабмін скасував ввізне мито для низки товарів

Фото: Кабмін скасував ввізне мито для низки товарів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

В Україні в четвер, 10 жовтня, набула чинності постанова Кабміну, згідно з якою скасовується ввізне мито на генератори, акумулятори та ще низку товарів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука у Telegram.

За його словами, згідно з постановою уряду, до списку товарів, що звільняються від сплати ввізного мита та ПДВ, увійшли:

  • електрогенераторні установки;
  • трансформатори;
  • обладнання та пристрої для фільтрації або очищення води;
  • електричні акумулятори, включаючи сепаратори для них;
  • електрична апаратура для комутації або захисту електричних кіл чи для приєднання до електричних кіл або в електричних ланцюгах (наприклад, вимикачі, перемикачі, роз'єднувачі) для напруги понад 1000 В;
  • електрична апаратура для комутації або захисту електричних кіл чи для приєднання до електричних кіл або в електричних ланцюгах (наприклад, вимикачі, роз'єднувачі, перемикачі) для напруги не більше 1000 В;
  • пульти, панелі, розподільні щити;
  • ізолятори.

Нагадаємо, про рішення Кабміну скасувати ввізне мито та податок на додану вартість на генератори, обігрівачі та акумулятори стало відомо у вівторок, 8 листопада.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НДСПравительство