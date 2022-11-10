Генератори, акумулятори і не тільки. Кабмін скасував ввізне мито для низки товарів

В Україні в четвер, 10 жовтня, набула чинності постанова Кабміну, згідно з якою скасовується ввізне мито на генератори, акумулятори та ще низку товарів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука у Telegram .

За його словами, згідно з постановою уряду, до списку товарів, що звільняються від сплати ввізного мита та ПДВ, увійшли:

Нагадаємо, про рішення Кабміну скасувати ввізне мито та податок на додану вартість на генератори, обігрівачі та акумулятори стало відомо у вівторок, 8 листопада.

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