Генеральным директором "ДТЭК Энерго" назначен Салеев

С 12 января 2021 года Ильдар Салеев назначен на пост генерального директора ДТЭК Энерго. Дмитрий Сахарук, который ранее возглавлял компанию, назначен исполнительным директором ДТЭК.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В свете глобальных трендов украинская энергетика переживает существенную трансформацию. Изменения в первую очередь затрагивают тепловую генерацию и угольную отрасль, потому что они внесут самый существенный вклад в декарбонизацию экономики и защиту климата", - отметил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

По его словам, перед новым руководителем "ДТЭК Энерго" стоит непростая задача: подготовить ТЭС к переходу на новый режим работы в объединенной энергосистеме Украины, быть активным участником рынка вспомогательных услуг и найти точки роста через апробацию новых технологий.

Ильдар Салеев - опытный руководитель со стратегическим видением и высоким уровнем профессиональной экспертизы. Начал трудовую карьеру в 2006 году в ДТЭК как руководитель направления инвестиционной деятельности в угольные предприятия.

В 2010 году перешел в Corum Group, где при его активном участии успешно проведена интеграция разрозненных предприятий в единый бизнес, создан R&D центр, разработаны инновационные продукты и выведена компания на новые рынки.

С 2015 года продолжил работу в группе "Метинвест Холдинг" на должности руководителя направления закупок по операционной деятельности. В августе 2018 Ильдар Салеев возглавил ПРАО "ДМЗ" ("Донецксталь") и вывел предприятие по итогам 2019 года в лидеры по поставкам концентрата коксующегося угля в Украине.

С октября 2020 года присоединился к команде "ДТЭК Энерго" в качестве операционного директора.

"Чтобы и дальше оставаться лидером на конкурентном рынке электроэнергии, мы должны активно работать по нашим ключевым направлениям. Наш приоритет - это повышение операционной эффективности и гибкости бизнеса, что позволит улучшить конкурентоспособность нашего угля и киловатт-часа. Мы планируем и дальше внедрять проекты по цифровизации предприятий и развивать новые направления своей деятельности. Наряду с производственными задачами ДТЭК Энерго продолжает держать курс на устойчивое развитие бизнеса - в фокусе и экология, и безопасность на производстве, и развитие, и обучение персонала, и справедливая трансформация угольных регионов. Таким образом наш бизнес должен становиться все более технологичным, эффективным и современным", - отметил генеральный директор "ДТЭК Энерго" Ильдар Салеев.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что с 12 января 2021 года Дмитрий Сахарук вступил в должность исполнительного директора ДТЭК.

Введение должности исполнительного директора является частью трансформации компании в рамках "Новой стратегии 2030", которая была презентована в декабре 2020 года.