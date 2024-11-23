Генерали повинні бути в окопах, - Зеленський

Під час ІІІ Міжнародної конференції з продовольчої безпеки Grain From Ukraine глава держави розповів, що наразі перед головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським є "головне завдання", яке полягає у зменшенні бюрократії у війську.

"І це дуже важливо. Офіцер повинен бачити солдата. Генерал, який не був в окопі, для мене - не генерал, попри досвід. При всій повазі, сьогодні найскладніша ситуація на передньому краї, в окопі. Генерали повинні бути в окопах. Ось така війна", - заявив президент.

Зеленський підкреслив, що найважливішим є моральний стан військового. І якщо бійці хочуть перехід до системи "корпус -бригада", тоді нехай буде так.

"І якщо, але це вже вирішувати військовим, якщо перехід до системи на "корпус-бригада", яку вони пропонують на сьогодні - це зменшення ось цієї відстані від генерала до солдата, якщо бюрократичність ця зменшиться, нехай роблять так", - резюмував глава держави.