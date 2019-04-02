Генерал США заявил, что Путин "приукрасил" характеристики новых ракет РФ

Фото: Тод Уолтерс (из открытых источников)

В прошлом году Путин рассказал о разработке в России гиперзвукового оружия

Генерал Тод Уолтерс, кандидат в командующие объединенными вооруженными силами НАТО в Европе заявил, что прошлогодние заявления Путина об успешной разработке в России новых средств доставки ядерного оружия являются "приукрашенными". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его заявление в комитете по делам вооруженных сил Сената США.

В прошлом году Путин рассказал о разработке в России гиперзвукового оружия и ракеты с ядерным движителем. Уолтерсу дали дать оценку этим заявлениям и то, какую угрозу представляет новое оружие России.

"Публичные заявления президента Путина о разработке новых средств доставки ядерного оружия выглядят правдиво, однако не исключено, что описание их возможностей и сроков (разработки, - ред.) приукрашены", - заявил Уолтерс.

Он также отметил политику России в Черноморском регионе.

"Российские действия в Черном море и восточном Средиземноморье ставят вызов перед операциями США и союзников, а также угрожают свободе мореплавания", - отметил Уолтерс.

Напомним, бывший глава Объединенного комитета начальников штабов США адмирал Майк Маллен заявлял, что угрозы президента РФ Владимира Путина после выхода США из ракетного договора следует воспринимать совершенно серьезно. По его словам, Путин самый опасный человек на планете.