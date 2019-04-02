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Генерал США заявив, що Путін "прикрасив" характеристики нових ракет РФ

Новини » Політика    02.04.2019 - 21:50
Генерал США заявив, що Путін "прикрасив" характеристики нових ракет РФ
Фото: Тод Уолтерс (з відкритих джерел)

У минулому році Путін розповів про розробки в Росії гіперзвукової зброї

Генерал Тод Уолтерс, кандидат у командувач об'єднаними збройними силами НАТО в Європі заявив, що минулорічні заяви Путіна про успішну розробку в Росії нових засобів доставки ядерної зброї є "прикрашеними". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його заяву в комітеті у справах збройних сил Сенату США.

У минулому році Путін розповів про розробки в Росії гіперзвукової зброї і ракет з ядерним рушієм. Уолтерсу дали дати оцінку цим заявам і те, яку загрозу представляє нова зброя Росії.

"Публічні заяви президента Путіна про розробку нових засобів доставки ядерної зброї виглядають правдиво, однак не виключено, що опис їх можливостей і термінів (розробки, - ред.) прикрашені", - заявив Уолтерс.

Він також зазначив політику Росії в Чорноморському регіоні.

"Російські дії в Чорному морі і східному Середземномор'ї ставлять виклик перед операціями США і союзників, а також загрожують свободі мореплавання", - зазначив Уолтерс.

Нагадаємо, колишній голова Об'єднаного комітету начальників штабів США адмірал Майк Маллен заявив, що погрози президента РФ Володимира Путіна після виходу США з ракетного договору слід сприймати цілком серйозно. За його словами, Путін найнебезпечніша людина на планеті.

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