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Генерал США сумнівається в готовності Росії до наступу в лютому і пояснив чому

Фото: Бен Ходжес, генерал США у відставці (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Росія навряд чи зможе вдатися до нового наступу в лютому наступного року. Оскільки є сумніви у її можливості зібрати потрібну та добре підготовлену кількість сил для цього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter колишнього командувача військ США в Європі, генерала у відставці Бена Ходжеса.

"Я сумніваюся, що Росія зможе зібрати сили такого розміру за цей час принаймні не будь-якої якості. Перебільшення потенціалу для нових російських наступів підживлює тих, хто шукає причин не продовжувати підтримку України", - написав Ходжес.

Таким, чином генерал США не погодився з прогнозом головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, який заявив, що РФ готує близько 200 тисяч нових солдатів і піде в наступ, який може статися і на Донбасі або ж з півдня чи Білорусі.

За його словами, ворог може відновити наступ у лютому, у кращому випадку у березні, а в гіршому - в січні.

Додамо, що президент Володимир Зеленський також не виключає такого кроку з боку РФ. Оскільки росіяни "ніколи не відмовлялися від цього та одержимі помстою".

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Сполучені Штати АмерикиБен ХоджесВійна Росії проти України