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Генерал США о ситуации на Донбассе: очень жестокая битва, подобная Первой мировой

Фото: генерал США Марк Милли (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Ситуация на Донбассе крайне сложная и подобная Первой мировой. В регионе идут жестокие битвы на истощение.

Об этом заявил глава Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Он отметил, что российские силы на Донбассе значительно превышаю украинские, однако РФ не может установить полный контроль в регионе.

"Война принимает много, много поворотов. Поэтому я бы не сказал, что это неизбежно", - заявил генерал о возможности полного захвата Донбасса оккупантами.

Милли также прокомментировал ситуация в Северодонецке, сказав, что "украинцы воюют улица за улицей, дом за домом".

Он пояснил, что сейчас на востоке Украины идет война на истощение, а прогресс России очень медленный.

"Очень жестокая битва на истощение, почти подобная Первой мировой... Россияне столкнулись со многими проблемами. У них проблемы с командованием и логистикой. У них есть проблемы с моральным духом, с лидерством и множество других проблем", - добавил Милли.

Напомним, по словам главы Луганской ОВА, ситуация в регионе становится все тяжелее. Украинские защитники сдерживают врага сразу с трех сторон.

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