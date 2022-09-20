Генерал США Бен Ходжес: ЗСУ можуть звільнити Крим до середини наступного року

Наступ Збройних сил України не зупинився на "зачистці" ізюмського плацдарму. Наші війська змогли перетнути річку Оскіл і наблизитися до адмінкордонів Луганської області. Інтенсивне просування ЗСУ загрожує становищу окупантів на всій північно-східній частині фронту. У бліц-інтерв'ю РБК-Україна американський генерал у відставці Бен Ходжес оцінює перспективи повернення територій України та ефективність мобілізації у Росії.

– Чи бачите ви якісь проблеми з набором військовослужбовців у Росії? Якщо так, то в чому їхня причина?

– Росія явно має значну нестачу кадрів. Є поєднання чинників: скорочення населення, відсутність ентузіазму до реального приєднання до "спеціальної військової операції", потік поганих новин із полів битв в Україні, інституційна корупція, наслідок жахливих умов, жорсткої дідівщини та убогого керівництва в армії.

– Чи достатньо цієї "прихованої мобілізації" та вербування, щоб росіяни продовжували війну?

– Вони можуть продовжувати, бо їм не важливо, скільки їхніх солдатів убито чи поранено... Тому вони можуть вирішити призвати багато людей і відправити їх у бій із мінімальною підготовкою та поганим екіпіруванням. Але це не матиме позитивного ефекту для Кремля наступного року чи близько того.

– Як ви вважаєте, яка мета ініціювання негайних "референдумів" про приєднання до Росії на окупованих територіях?

– Я думаю, що більшість світу проігнорує будь-які такі незаконні/нелегітимні "референдуми". Важливо не надавати цьому жодної довіри.

– Якщо оголосити загальну мобілізацію, то скільки часу знадобиться РФ на підготовку людей та перекидання їх в Україну?

– Якщо припустити, що Кремль справді оголосить загальну мобілізацію, я маю сумнів, що дуже багато людей вдасться залучити. Але навіть якщо вдасться, то знадобиться кілька тижнів, навіть місяців, поки цих нових солдатів екіпірують, навчать та підготують до відправки у бій. Ймовірно, їх надішлють на поповнення існуючих підрозділів. Зазвичай їх першими вбивають або наносять поранення, якщо вони не швидко вчаться, що робити і як виживати.

Але якщо їх організують у абсолютно нові підрозділи, то цим підрозділам буде потрібен час, щоб бути справді готовими до бою. Так що я очікую, що мине кілька місяців, перш ніж вони з'являться на полях битв. І я маю сумнів, що це помітно вплине на бойові дії протягом багатьох місяців.

– Після початку контрнаступальної операції у Харківській області ЗСУ вдається вийти до адміністративних кордонів Луганської області та звільнити там кілька населених пунктів. Як ви оцінюєте подальші перспективи ЗСУ, зокрема зі звільнення Луганщини? Чи реально це зробити до кінця зими?

– Я очікую, що українські сили до кінця року відтіснять росіян на лінію 23 лютого і що вони продовжать боротьбу всю зиму, щоб і надалі чинити тиск на росіян, не даючи їм змоги перегрупуватись, відновити свої сили. Я б очікував, що українські війська звільнять Крим до середини наступного року.

– Як би ви оцінили становище російських військ у Херсонській області? Чи є підстави вважати, що вони готові відступити звідти?

– Думаю, російське керівництво намагається зрозуміти, як вивести їх, щоб це не перетворилося на панічний відхід чи не призвело до масштабних втрат від артилерійського та ракетного вогню, коли вони почнуть рухатись, перетинати річку тощо.

– Як ви вважаєте, чи може Україна звільнити хоча б ту частину цього регіону, що на правому березі Дніпра?

– Звісно. Це буде зроблено найближчими тижнями, на мою думку. Я не знаю плану українського Генштабу і не маю знати. Український Генштаб зробив майстерну роботу із забезпечення операційної безпеки. Я вражений їх наполегливим, методичним підходом до вимотування, виснаження російських військ у Херсонській області. Немає необхідності вплутуватися у великий бій, якщо росіян там можна ізолювати і або знищити, або захопити в полон.