Генерал Павлюк розповів, як зупинили 64 кілометрову колону росіян у Київській області

"З білоруського кордону вдерлися 70 тисяч росіян і 7 тисяч бронемашин, вони подолали 115 км і досягли своєї мети, повністю використавши пальне. Для подальших наступальних дій на Київ їм потрібна була дозаправка. Бензовозам з паливом лишилось їхати менш як годину", - розповів він.

Але, за словами генерала, сили опору України звернули увагу на конвой довжиною у 64 км та не допустили його до військ.

"Тих самих, які були готові оточити Київ", - зазначив Павлюк.

Крім того, як розповів військовий, окупанти стикалися з перешкодами протягом усього шляху - затори на вузьких дорогах, затоплених водою тощо.

"Нині вже можна говорити, що початкові затримки цієї довжелезної колони були здійснені спеціалізованим бойовим підрозділом лише з 30 спецпризначенців. Вони виводили з ладу або нищили перші три машини, а потім атакували конвой", - додав Павлюк.

Як зазначив він, оскільки конвой став довшим і більш закоркованим, наші військові здійснювали руйнування мостів.

"У росіян була нечисельна охорона - приблизно 2 тисячі солдатів. І вони так і не змогли прорватися крізь перешкоди, створені Силами оборони. Логістика окупантів перебувала у такому стані всюди. Наші ж дії та маневри лише вдосконалювались", - додав він.